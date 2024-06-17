Tenceredeki kızgın yağa su dölünce yanarak hastanelik oldu - Son Dakika
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Tenceredeki kızgın yağa su dölünce yanarak hastanelik oldu

Samsun'da kurban etini kızartmak için tenceredeki yağı ısıtan yaşlı adam, yağın alev alması üzerine su dökmek istedi. Ancak kızgın yağın üzerine sıçraması sonucu yüzü, eli ve kolları yanarak hastaneye kaldırıldı.

17.06.2024 15:50
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Tenceredeki kızgın yağa su dölünce yanarak hastanelik oldu

SAMSUN - Samsun'da kurban etini kızarmak için ısıttığı tenceredeki yağ alev alınca tencereye su döken yaşlı adam yanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Ş.evinde kurban etini kızartmak için mutfaktaki ocakta tencerede yağı ısıtırken, tenceredeki yağ alev aldı. Tenceredeki yağın alev aldığını gören Şaban Ş., üzerine su dökmek isterken kızgın yağın üzerine sıçraması sonucu yüzünden, elinden ve kollarından yanarak hastanelik oldu Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine yatışı yapılan Şaban Ş. tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Kurban, Samsun, Kaza, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tenceredeki kızgın yağa su dölünce yanarak hastanelik oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tenceredeki kızgın yağa su dölünce yanarak hastanelik oldu - Son Dakika
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