Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı

Kariyerinde 5 kez Grand Slam şampiyonu olan eski tenis yıldızı Maria Sharapova, Los Angeles'taki gösterişli malikanesini yaklaşık 25 milyon Dolara satışa çıkardı. 13 yıl önce inşa ettirdiği ve mimari detaylarıyla sık sık gündeme gelen ev, okyanus manzarası, iç mekân bowling salonu ve minimalist Japon esintili tasarımıyla dikkat çekiyor.

AVRUPA'YA TAŞINMA HAZIRLIĞI VAR

Sharapova'nın İngiliz iş insanı nişanlısı Alexander Gilkes (46) ile birlikte Avrupa'ya taşınmak istediği öğrenildi. Çifte yakın kaynaklara göre, Los Angeles'taki bu özel mülk artık onların uzun vadeli planlarına uymuyor.

Wall Street Journal'a göre, evin mimarisi Japon minimalizminden esinlenmiş ve iç-dış mekân geçişlerinde kusursuz bir bütünlük sağlanmış. Beton duvarlar, geniş havuz, geniş balkonlar ve panoramik şehir manzarası, bu özel yaşam alanının başlıca öne çıkan unsurları arasında. Evdeki her mobilya ve detay, Maria Sharapova'nın kişisel tercihleriyle seçilmiş. Sandalyeden masaya, kaplama malzemelerinden tekstil ürünlerine kadar her unsur, huzurlu ve sade bir yaşam alanı yaratma vizyonunu taşıyor.

2 YIL MEN CEZASI KARİYERİNİ ETKİLEDİ

Sharapova, 17 yaşındayken Wimbledon'da Serena Williams'ı mağlup ederek dünya çapında ün kazanmıştı. Kariyeri boyunca Avustralya, Fransa, ABD Açık ve Wimbledon zaferleriyle kariyer Grand Slam'ini tamamlayan ilk Rus tenisçi unvanını elde etti.

Ancak kariyeri tamamen pürüzsüz geçmedi. 2016 yılında meldonyum adlı maddeye dair pozitif çıkan doping testi sonucu iki yıl men cezası aldı. Daha sonra bu ceza, maddenin kısa süre önce yasaklanmış olması gerekçesiyle 15 aya indirildi. Sahalara dönüşü 2017 yılında Tianjin Açık turnuvasındaki şampiyonlukla gerçekleşti. Omzundaki kronik sakatlıklar nedeniyle 2020 yılında profesyonel tenise veda ettiğini açıklayan Sharapova, veda mesajında spora olan sevgisini duygusal ifadelerle dile getirmişti.