Tepebaşı Belediyesi Gıda Denetimlerini Sıklaştırdı

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Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdalar tüketmesi için ekmek, simit fırınları ve pasta-börek imalatlarının denetimlerine devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ramazan ayı öncesinde kontrol çalışmalarını sıklaştırdı. Ekipler, ekmek ve simit fırınlarının yanı sıra pasta-börek imal eden iş yerlerini de denetliyor. Ekipler, ekmek ve simit fırını ile pasta-börek imal eden işyerini denetliyor. Ekipler denetim esnasında iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, ekmeklerin gramajı, kullanılan gıda maddelerinin sağlık açısından uygunluğu, ekmek, pide ve simit fiyatları, işyeri ve çalışanların genel hijyen yönünden uygunluğu gibi hususlarda kontrol çalışması gerçekleştiriyor.

Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceği ve özellikle korsan pide imalatı ile seyyar satışına izin verilmeyeceği belirtildi. Yetkililer ayrıca, vatandaşlara ruhsatlı yerlerden alışveriş yapmaları konusunda uyarıda bulunurken; herhangi bir olumsuzluk durumunda ise Mavi Masa ihbar hattına başvurabileceklerini ifade etti. - ESKİŞEHİR