Eskişehir'de yolsuzluk belgelendi

25.05.2026 18:07
Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda tutuklanan başkan yardımcısı ve özel kalem müdürü hakkındaki iddialar dosyada belgelendi; yemek faturalarında usulsüzlük ve nakit para transferleri tespit edildi.

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda tutuklanan belediye başkan yardımcısı ve özel kalem müdürü hakkındaki iddiaların dosyada belgelendiği öğrenildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda başlatılan soruşturmada tutuklanan Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı S.Y. ile Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın Özel Kalem Müdürü Ö.E.'nin ifadelerine ulaşıldı. Operasyonda tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı S.Y. ifadesinde, belediyedeki görev süreci boyunca ihale işlemlerinin hazırlık aşamasında yer almadığını öne sürdü. Evrakların ilgili personel tarafından hazırlandığını belirten S.Y., "Belgeler hazırlandıktan sonra önüme gelirdi, ben imzalardım" dedi.

S.Y., soruşturmada adı geçen düğün salonu işletmecisi olan ve soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan D.A.'nın, belediye aşevinde hazırlanan yemeklerin kendi firması tarafından hazırlanmış gibi faturalandırıldığı ve bazı ödemelerin elden çeşitli kişilere ulaştırıldığı yönündeki iddialarının iftira olduğunu iddia etti. Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen bazı organizasyonlarda belediye aşevinden yemek gönderildiğini ise kabul eden S.Y, buna karşın bu yemeklerin firma tarafından satılmış gibi gösterilmediğini savundu. Belediyenin organizasyon hizmet alımlarına ilişkin süreçlerde teknik detayların hazırlanmasının kendi görev alanında olmadığını ileri süren S.Y, evrak tanzim işlemlerinin görevlilerce takip edildiğini ifade etti.

Şüphelilerin belediyenin aşevinde bağışçıların desteğiyle hazırlanıp ihtiyaç sahiplerine dağıtılan yemekleri, anlaştıkları şirketlerden temin etmiş gibi göstererek fatura kestiği ve şirketlere ödeme yaptıkları, şirketlerin de fatura ücretlerini tahsil ettikten sonra nakit olarak belediye yöneticilerine verildiği iddiaları hakkında da konuşan S.Y., "Yemek bazı zamanlar AŞ evinden hazırlanıp düğün salonuna götürüldü bazı zamanlarda firma kendisi hazırladı. Sayı olarak tam bir rakam veremem. Aşevinden giden yemekler için firma kendisi hazırlamış gibi fatura tanzim etmedi" yanıtını verdi.

Soruşturma dosyasında yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında, belediyeden organizasyon firmalarına gönderilen ödemelerin ardından nakit çekim işlemleri yapıldığı ve bazı kişilerin hesaplarına para yatırıldığı yönündeki tespitlerin sorulması üzerine S.Y. şunları kaydetti:

"Oğlum adına olan firma kafe işletiyordu onun gelirini kullanıyorduk. Para yatırma çekmeler günlük hayattaki kullanımlarım ve dükkandan gelen paraların yatırılması içindir. Oğlumun işletmesi ile alakalı olarak aramızdaki para alışverişlerine ait işlemler olduğunu düşünüyorum."

Hesap hareketlerinde para transferlerinin oğluna ait işletmenin gelirleri ve günlük ticari faaliyetlerle ilgili olduğunu öne süren S.Y., D.A.'dan herhangi bir para almadığını belirtti. Dosyada yer alan bazı banka hareketleri ve HTS kayıtlarına ilişkin sorular üzerine S.Y., birçok işlemi hatırlamadığını ifade ederek, hesabına yatırılan paraların D.A.'dan gelen ödemeler olmadığını savundu. Öte yandan soruşturma kapsamında alınan bazı tanık ifadelerinde, belediye aşevinde hazırlanan yemeklerin organizasyonlarda kullanıldığı yönünde beyanlar yer aldı.

Tepebaşı Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ö.E. ise ifadesinde, belediyedeki görevi süresince ihale süreçlerinde yer almadığını öne sürerek, "Belediyenin hiçbir ihalesinde görev almadım. Sadece doğrudan temin alımlarında gerçekleştirme görevlisi olarak görev alırdım" ifadelerini kullandı.

Düğün salonunun eski işletmecisi D.A.'nın para alışverişi ve usulsüzlük iddialarını reddeden Ö.E. banka hesap hareketlerine dair şunları söyledi:

"Bahse konu para çekilme ve yatırılma işlemlerinin tamamı tesadüftür. Benim hesabım yatırılan paranın, Belediyenin, D.A. isimli şahsın hesabına yatırılıp çekilen para ile alakası yoktur, ben hiçbir zaman D.A. isimli şahıstan para almadım. D.A. ile S.Y. arasındaki konuşmadan bilgim yoktur, para alış verişleri ile ilgili bilgim ve görgüm yoktur. Bahse konu yatırdığım parayı tam olarak hatırlamıyorum ancak kendi bireysel birikimimdir, bu parayı kredi kartı ödemesi gibi işler için yatırmışımdır. Zaten D.A. isimli şahsın anlattığı gibi usulsüz bir işlem yapsam aldığım nakit parayı giderek resmi yoldan bankaya yatırmazdım."

Aylık yaklaşık 110 bin lira maaş aldığını belirten Ö.E., bunun dışında evinde kurduğu kripto para sistemi üzerinden gelir elde ettiğini söyledi. Ö.E., konuyla ilgili olarak, "LTC ve DOGE isimli coin üretimi yapan sistemden yaklaşık aylık 2 bin dolar gelir elde ediyordum. Bazı dönemlerde bu rakam 7-8 bin dolara kadar çıkıyordu" dedi.

Soruşturma dosyasında yer alan iddialarda, işletmeci D.A.'nın belediyeden aldığı ödemeler sonrası nakit para çektiği, ardından S.Y., T.M.Y. ve Ö.E.'nin hesaplarına nakit para yatırıldığı öne sürüldü. Vergi tekniği raporlarında yer alan banka hareketleriyle ilgili soruları yanıtlayan Ö.E., söz konusu para girişlerinin kendi birikimleri olduğunu iddia ederek, "Bahse konu para çekilme ve yatırılma işlemlerinin tamamı tesadüftür. Ben hiçbir zaman D.A. isimli şahıstan para almadım. Hesabıma yatırılan para kendi bireysel birikimimdir" şeklinde konuştu.

D.A.'nın kendisi ve kardeşi Ö.E.'nin para verdiği yönündeki beyanlarını da reddeden Ö.E., "D.A. ile belediyede görüştükten sonra bana mesaj yoluyla 'sana para verdim, kardeşine para verdim' şeklinde asılsız iftiralar attı. Ben de kendisini engelledim" ifadelerini kullandı.

D.A.'nın aşevinden çıkan yemeklerin organizasyon firması üzerinden belediyeye fatura edildiği yönündeki iddialarıyla ilgili bilgisinin olmadığını belirten Ö.E, "Aşevinden yemek gelmesi ve belediyeye fatura edilmesi gibi hususlarda hiçbir bilgim veya görgüm yoktur" yanıtını verdi.

MASAK raporlarında belediye çalışanlarına para transferleri yaptığı yönündeki tespitlere ilişkin de açıklamada bulunan Ö.E, gönderilen paraların kişisel harcamalar ve alışveriş ödemeleri kapsamında olduğunu belirterek, "Belediye çalışanlarına gönderdiğim paralar kendi hesabımdan, kendi alışverişlerim için gönderdiğim paralardır" savunmasını yaptı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

