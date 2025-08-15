Tercan\'da Kayıp İbrahim Koçak Aranıyor

Erzincan'ın Tercan ilçesinde iki gündür kayıp şahsın bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri kırsalda arama çalışması başlattı.

Alınan bilgiye göre, 42 yaşındaki İbrahim Koçak'tan 2 gündür haber alamayan ailesi jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Tercan'ın Doluca köyünden çıktıktan sonra haber alınamayan İbrahim Koçak'ın bulunması için dağlık ve ormanlık alanda jandarma ve AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı. Drone ve arama köpeği destekli çalışmaların sürdüğü belirtildi. - ERZİNCAN