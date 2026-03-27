Terlikle vurmaya verilen 4 yıllık hapis cezası istinaftan döndü - Son Dakika
Terlikle vurmaya verilen 4 yıllık hapis cezası istinaftan döndü

27.03.2026 09:59
Denizli'de torununa terlikle vurduğu gerekçesiyle 82 yaşındaki kadın hakkında verilen 4 yıl hapis cezası istinaft mahkemesinde bozuldu.

Denizli'de torununa terlikle vurduğu gerekçesiyle 82 yaşındaki kadın hakkında verilen 4 yıl hapis cezası istinaft mahkemesinde bozuldu.

Denizli'de yaşayan 82 yaşındaki Asiye Kaytan hakkında, 9 Ağustos 2024'te birlikte yaşadığı torunu Asiye Vural'a (18) dışarı çıkmasını engellemek amacıyla terlikle vurduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Denizli 12. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Kaytan'ı "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçunun alt soya karşı "silah" sayılan terlikle işlendiği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası vermiş, takdir indirimle 4 yıl 2 aya düşürmüştü. Karar İstinaf mahkemesine taşınandı. Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, dosya kapsamı ve taraf beyanlarını değerlendirerek alt soya karşı silah zoruyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçunun oluşmadığına karar verdi. Kararda, olayın kısa sürede sona erdiği ve Asiye Vural'ın hareket özgürlüğünün hukuken suç oluşturacak düzeyde kısıtlanmadığı belirtildi. Kaytan'ın eyleminin "kasten basit yaralama" kapsamında değerlendirilebileceği vurgulanarak yerel mahkeme kararı bozuldu, dosya yeniden incelenmek üzere geri gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Terlikle vurmaya verilen 4 yıllık hapis cezası istinaftan döndü - Son Dakika

SON DAKİKA: Terlikle vurmaya verilen 4 yıllık hapis cezası istinaftan döndü - Son Dakika
Advertisement
