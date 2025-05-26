Samsun'un Terme ilçesinde belediye tarafından düzenlenen festivalde kaydedilen görüntüler kısa sürede büyük bir infiale neden oldu.
"Kültür Sanat ve Spor Etkinlikleri Festivali" kapsamında alanda kurulan neredeyse tüm masalarda kumar oynatıldığına yönelik iddia gündeme oturdu.
Cep telefonuyla festival alanında kaydedilen görüntülerde masalardaki görevlilerin oyunlara katılan vatandaşlarla para alışverişi yaptıkları kameralara saniye saniye yansırken zabıtaların da alanda aralıksız denetim yaptıkları dikkatlerden kaçmıyor.
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in paylaştığı videoda alanda kumar oynandığı dakikalarda zabıtaların denetim yaptığı ve oyun oyunlarla selamlaştıktan sonra bölgeden uzaklaştıkları görülüyor.
Terme belediyesinde ortaya çıkan görüntüler büyük tepki çekerken İYİ Partili Erhan Usta, X hesabından Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'un kendilerine yaptığı açıklamayı paylaştı.
Usta "Terme Belediye Başkanı Şenol Kul tarafımıza ulaştı. Kumar stantlarının kendi sorumluluk alanında yer aldığını ancak durumdan haberdar olmadığını ifade etti. Paylaşımımızın hemen ardından stantların kaldırıldığını ve benzer uygulamaların yasaklandığını belirtti.
Aynı hassasiyeti Türkiye'nin dört bir yanındaki tüm yöneticilerden bekliyoruz. Kumar, çocuklarımız ve toplumumuz için en büyük tehditlerden biridir. Asla geçit vermeyelim!" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı - Son Dakika
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