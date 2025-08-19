Terör gazisi Gündüz\'den \'Terörsüz Türkiye\' projesine tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörü bitirmek için başlattığı 'Terörsüz Türkiye' projesine her kesimden destek gelmeye devam ediyor. Terör gazisi Abbas Gündüz, bu projenin Türkiye'yi şaha kaldıracağını ve sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

Türkiye'nin, yıllardır terör belasından çok acılar yaşadığını ve binlerce evladını toprağa verdiğini dile getiren Terör gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, bugün gelinen noktada terör örgütlerinin belinin kırıldığını, dağlarda hareket edemez hale geldiğini ve bu başarının kararlı devlet iradesinin eseri olduğunu dile getirdi. Gündüz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dik duruşu ve Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu milli irade sayesinde Türkiye, 'Terörsüz Türkiye' hedefine hiç olmadığı kadar yaklaşmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, kahraman jandarma teşkilatımız, fedakar emniyet teşkilatımızın mücadele ve azmi bugünlere gelinmesinde önemli etken olmuştur. Devletin kararlı operasyonlarıyla PKK, FETÖ ve diğer tüm terör uzantıları büyük darbe almış; milletimizin huzuruna kasteden yapılar bir bir çökertilmiştir. Bugün güvenli bir geleceğin temelleri atılıyorsa, bu, devlet-millet kenetlenmesinin ve güçlü iradenin sonucudur. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli dayanışma ve kardeşliğin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında yapılacak çalışmaların değerlendirmesi amacıyla Gazi Meclisin çatısı altında TBMM Başkanımız Prof. Dr. Numan Kurtulmuş başkanlığında oluşturulan komisyon çalışmalarına devam ediyor. Bizler inanıyoruz ki; Cumhur İttifakı'nın birlikteliği, aziz milletimizin desteği ve şehitlerimizin emanetiyle, 'Terörsüz Türkiye' artık bir hayal değil, çok yakın bir gerçektir" dedi. - DİYARBAKIR