Terör Saldırısı Davasında Tahliye Kararı

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İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına düzenlenen silahlı terör saldırısına ilişkin 19 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davalar çerçevesinde, olay günü etkisiz hale getirilen terörist Pınar Birkoç'un ablası Nejla Birkoç'un tahliyesine karar verildi.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın C kapısındaki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta DHKP-C silahlı terör örgütü tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıyı gerçekleştiren teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç etkisiz hale getirilirken olay sonrası 1 vatandaş hayatını kaybetmiş ve 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin tespit edilen 19 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davalar çerçevesinde, olay günü etkisiz hale getirilen terörist Pınar Birkoç'un ablası Nejla Birkoç'un 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nejla Birkoç Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Sanık avukatı ise salonda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Birkoç, olayla bir ilgisinin bulunmadığını belirterek üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Sanık avukatı da müvekkilinin savunmasına katıldığını belirterek mahkemeden tahliyesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Nejla Birkoç'un yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL