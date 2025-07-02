"Terörsüz Türkiye hedefine her geçen gün yaklaşılıyor"

Türkiye'nin yıllardır milletin birliğine ve devletin bekasına kasteden terör belasıyla kararlılıkla mücadele ettiğini ve bu uğurda binlerce şehit verdiğini dile getiren şehit yakınları ve gaziler, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin milli ve ilkeli duruşu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın akılcı ve etkili stratejileri sayesinde, ülkenin 'Terörsüz Türkiye' idealine her geçen gün daha da yaklaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hiçbir iç ya da dış baskıya boyun eğmeden, milletin huzuru ve devletin bekası için ortaya koyduğu iradenin, sadece sınırlar içinde değil, bölgesel istikrar açısından da tarihi bir kırılma noktası olduğunu dile getiren 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Devlet Bahçeli'nin önce ülkem ve milletim diyerek ortaya koyduğu istikrarlı siyasi duruş, Cumhur İttifakı'nın ruhunu ayakta tuttuğunu, terörle mücadelede siyasi birlikteliğin sağlam zeminini oluşturduğunu ifade etti. Gündüz, "Bu mücadelede hiç şüphesiz en önemli kurumsal aktörlerden biri olan Milli İstihbarat Teşkilatımız, sınırlarımız ötesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar ve içeride sağladığı stratejik üstünlük ile terör örgütlerinin belini kırmıştır. Bu başarıda büyük emeği olan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız İbrahim Kalın, gerek diplomatik zekası gerekse derin devlet tecrübesi ile yeni dönemin sessiz kahramanlarından biri olmuştur. Bugün geldiğimiz nokta; millet-devlet birlikteliğinin, akılcı yönetimin ve kararlı iradenin neticesidir. Türkiye artık eski Türkiye değildir. Bu topraklarda teröre, ihanet şebekelerine ve iç-dış taşeronlara asla geçit yoktur. Bizler, şehit ailelerini ve gazilerimizi temsil eden bir sivil toplum kurumu olarak, bu büyük mücadelede görev alan herkese şükranlarımızı sunuyor, "Terörsüz Türkiye" vizyonunun en güçlü destekçileri olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz" dedi. - SİİRT