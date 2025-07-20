Ters Yolda Elektrikli Bisikletli Çocuk Tehlike Saçtı

110 kara yolunda bir çocuk, elektrikli bisikletiyle ters yönde ilerlerken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Koruyucu ekipman kullanmadan yoğun trafikte ters istikamette seyreden çocuk, hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar vatandaşlar tarafından kayda alınırken, benzer görüntülerin bölgede zaman zaman yaşandığı öğrenildi.

Sürücüler, aileleri daha dikkatli olmaya, yetkilileri ise denetimleri artırmaya çağırdı. - TEKİRDAĞ