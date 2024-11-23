Ters Yön Motosiklet Kazası: Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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Ters Yön Motosiklet Kazası: Çocuk Yaralandı

Ters Yön Motosiklet Kazası: Çocuk Yaralandı

Denizli'de tek yönlü yolda ters yönden gelen motosiklet, karşıya geçmeye çalışan çocuğa çarptı. Vatandaşlar, sürekli kazaların yaşandığı bu durum için önlem alınması çağrısında bulundu.

23.11.2024 00:10  Güncelleme: 00:12
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Ters yönden gelen motosiklet karşıdan karşıya geçen çocuğa çarptı

Vatandaşlar sürekli ters yön kazalarına neden olan motosikletlilere tepki gösterdi

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tek yönlü yolda tersten seyreden motosiklet, karşıdan karşıya geçen çocuğa çarptı. Çocuğun çarpmanın etkisiyle savrulduğu anlar güvenlik kameralarına yansırken, vatandaşlar sürekli ters yön kazalarına neden olan motosikletlilere tepki gösterdi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; tek yönlü yolda ters yönden ilerleyen motosiklet sürücüsü, süratli olması nedeniyle durduramadığı motosikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışana küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 3 metre savrulan yaralı çocuğun yardımına, çevre esnafı ve vatandaşlar koştu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan çocuk, vatandaşlar tarafından kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Tek yönlü yolun motosikletler tarafından geçiş güzergahı olarak kullanıldığını ve bu yüzden sık sık kazaların meydana geldiğini belirten esnaflar, motosiklet sürücülerine tepki gösterdi. Yaşanan kazalarda sokak hayvanlarının da telef olduğunu ifade eden esnaf Gamze Yılmaz, sürücülerin ters yönü kullanmaması veya hızlarının engellenmesi için önlem alınmasını istediklerini belirtti.

"Benim 2 yaşında oğlum var ve her gün burada bir şey olduğunda aklım gidiyor"

Bu yolda sürekli kazaların yaşandığını ve kendisinde de 2 yaşında çocuğu olduğu dile getiren esnaf Gamze Yılmaz, "Burada sürekli kaza oluyor. Özellikle benim dükkanımın önünde oluyor. Kaç hayvan burada telef oldu. Biz artık saymayı bıraktık, bilemiyoruz. Ben yaklaşık 2 aydır buradayım ama gözümle gördüğün 10'u geçmiştir. Daha geçen gün bile burada çocuk çarpıldı. Bizim Belediyeden isteğimiz burada kasis veya ters yön tabelasının daha net gözükür halde olması. Bilemiyorum ama artık çözüm bulmaları gerekiyor. Bizimde evlatlarımız var. Benim 2 yaşında oğlum var ve her gün burada bir şey olduğunda aklım gidiyor. Bu çok sıkıntılı bir durum" dedi.

"Önlem alınması gerekiyor"

Motosikletlilerin ters yön ısrarını sürdürmemesi için önlem alınması gerektiğini kaydeden Yılmaz, "Tamam kuryeler ekmek parası için koşturuyorlar ama hem ters yönden hem de çok hızlı geliyorlar. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. En azından kasis veya başka bir önlem alınabilir. Bunu ayarlamaları gerekiyor. Burada daha üzücü kazaların yaşanmaması için yetkililerden biran önce önlem almalarını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ters Yön Motosiklet Kazası: Çocuk Yaralandı - Son Dakika

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