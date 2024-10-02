Ters yönde giden araç motosikleti biçti: 1 yaralı

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- Ters yönde ilerleyen araç motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da ters yöne giren aracın motosiklete çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, merkez Saray Bosna Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ters yönde ilerleyen Hyundai marka 23 FA 898 plakalı otomobil, 23 AEY 426 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet, park halindeki Fiat marka 47 PK 285 plakalı aracın altına girdi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü A.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.