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Ters yönde gidip trafiği tehlikeye attı: O anlar kamerada

Hem kendini hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı

KARABÜK - Karabük'te ters istikamette seyir halinde olan otomobil cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Zonguldak Caddesi'nde ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Soğuksu Mahallesi istikametine doğru ters yönde ilerledi.

Bir süre ters yönde giden ve alt geçidi de kullanan sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü.

O anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.