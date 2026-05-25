Ters Yönden Giden Sürücüye Ceza

25.05.2026 15:44
Eskişehir'de ters yönden giden sürücüye 52 bin TL ceza kesildi; polisle tartıştı.

Eskişehir'de ters yönden gelerek trafik denetimine takılan ve 52 bin 665 TL para cezası kesilen sürücü, "Senin görevin bu değil abi. Senin görevin insana tuzak kurmak değil, sen burada tuzak kuruyorsun" diyerek polis ekiplerine tepki gösterdi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent merkezinde yapılan rutin denetimler Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla sıklaştırıldı. Kentin farklı bölgelerinde olduğu gibi Cumhuriyet Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde ekipler tarafından trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimler esnasında O.Ö.S. idaresindeki 34 NUA 746 plakalı panelvan araç, İşbulma Sokak üzerinde ters yönde seyrederek denetim noktasına çıktı. Ekiplerce durdurulan araç sürücüsüne yapılan kontrollerde, SRC belgesi, psikoteknik belgesi, yetki belgesi eksikliği ve ters yönden dolayı sürücüye toplamda 52 bin 665 TL idari para cezası kesildi.

"Sen burada tuzak kuruyorsun"

O.Ö.S. isimli sürücü yapılan işleme tepki göstererek, "Senin görevin bu değil abi. Senin görevin insana tuzak kurmak değil, hiçbir zaman. Sen burada tuzak kuruyorsun" dedi. Son olarak ceza makbuzunu almak istemeyen sürücü, "Allah'ınızdan bulun" diyerek polis ekiplerine tepki gösterdi.

Öte yandan, kısa bir süre sonra aynı sokaktan T.Y. isimli 34 FBC 414 plakalı araç ters yönden gelerek denetim noktasında polis ekiplerince durduruldu. T.Y. isimli sürücüye ters yönden geldiği için 10 bin TL idari para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

