Şişli’de araçların üzerine devrilen çınar ağacı kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şişli’de araçların üzerine devrilen çınar ağacı kaldırıldı

Şişli’de araçların üzerine devrilen çınar ağacı kaldırıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli Teşvikiye'de çınar ağacı, seyir halindeki taksi ile park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Yaralanan olmazken, cadde yaklaşık üç saat trafiğe kapalı kaldı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde, Teşvikiye Caddesi üzerinde bulunan bir çınar ağacı 2 otomobilin üzerine devrildi. Yaya ve araç trafiğine kapanan yol üç saatlik çalışmanın ardından açıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Teşvikiye Mahallesi Teşvikiye caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde bulunan bir çınar ağacı bilinmeyen bir nedenle kök tarafından sökülerek seyir halinde bulunan ticari taksi ile park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken araçlarda, maddi hasar meydana geldi. Ağacın devrilmesi nedeniyle cadde yaya ve araç trafiğine kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipler sevk edildi. Devrilen ağaç yaklaşık üç saatlik çalışmanın ardından kaldırıldı. Seyir halindeyken ağacın altında kalan ticari taksi ise çekiciyle götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Büyük bir ses geldi"

Olay yerinde bulunan Şafak Duran isimli vatandaş, "Bugün doğum günümdü alışveriş merkezine bir şeyler almaya geldik. Alışveriş merkezini girerken arkadan büyük bir ses geldi. Dışarı çıktık, taksinin üzerine ağaç devrilmiş. Biz de ağacın düştüğü yerden gelmiştik" dedi.

"Çınar ağacının devrildiğini gördüm"

Olayı anlatan Murat Akgün isimli vatandaş ise, "Gürültü nedeniyle çıktık. Çınar ağacının devrildiğini gördüm. Taksinin üzerine devrilmiş. Köşede bulunan araçta da hasar vardı. Gördüğümüz kadarıyla yaralanan olmadı. Su borusu patlamış onun haricinde bişey yoktu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Teşvikiye, İstanbul, 3. Sayfa, Şişli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli’de araçların üzerine devrilen çınar ağacı kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize’de denize giren iki kardeş dalgalara kapıldı, ailenin yüreği yandı Rize’de denize giren iki kardeş dalgalara kapıldı, ailenin yüreği yandı
Emekli Tuğamiral Ertürk’e 6 yıla kadar hapis talebi Emekli Tuğamiral Ertürk'e 6 yıla kadar hapis talebi
Ankara’da 300 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu Ankara’da 300 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu
Suriye’de terör örgütü YPG kendini feshetti Suriye'de terör örgütü YPG kendini feshetti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan maden işçileri için çağrı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan maden işçileri için çağrı
Bir dönem sonra sona erdi: Efsanevi şarkıcı Dolly Parton hayatını kaybetti Bir dönem sonra sona erdi: Efsanevi şarkıcı Dolly Parton hayatını kaybetti

17:49
CHP’de 50 isim için ihraç talebi Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
17:17
Sinan Akçıl’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Ömrümden yılları veririm
Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ömrümden yılları veririm
16:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında defalarca tekrarladı İşte o geleneğin tarihi
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında defalarca tekrarladı! İşte o geleneğin tarihi
16:09
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı Altın fiyatlarında keskin düşüş
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Altın fiyatlarında keskin düşüş
15:33
Tülay Hatimoğulları’ndan barış sürecine zarar verecek sözler
Tülay Hatimoğulları'ndan barış sürecine zarar verecek sözler
15:13
15 yıllık altın birikimini bozdurdu İşte eline geçen servet
15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 18:15:44. #7.13#
SON DAKİKA: Şişli’de araçların üzerine devrilen çınar ağacı kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement