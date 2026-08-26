Şişli’de araçların üzerine devrilen çınar ağacı kaldırıldı

İstanbul'un Şişli ilçesinde, Teşvikiye Caddesi üzerinde bulunan bir çınar ağacı 2 otomobilin üzerine devrildi. Yaya ve araç trafiğine kapanan yol üç saatlik çalışmanın ardından açıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Teşvikiye Mahallesi Teşvikiye caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde bulunan bir çınar ağacı bilinmeyen bir nedenle kök tarafından sökülerek seyir halinde bulunan ticari taksi ile park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken araçlarda, maddi hasar meydana geldi. Ağacın devrilmesi nedeniyle cadde yaya ve araç trafiğine kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipler sevk edildi. Devrilen ağaç yaklaşık üç saatlik çalışmanın ardından kaldırıldı. Seyir halindeyken ağacın altında kalan ticari taksi ise çekiciyle götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Büyük bir ses geldi"

Olay yerinde bulunan Şafak Duran isimli vatandaş, "Bugün doğum günümdü alışveriş merkezine bir şeyler almaya geldik. Alışveriş merkezini girerken arkadan büyük bir ses geldi. Dışarı çıktık, taksinin üzerine ağaç devrilmiş. Biz de ağacın düştüğü yerden gelmiştik" dedi.

"Çınar ağacının devrildiğini gördüm"

Olayı anlatan Murat Akgün isimli vatandaş ise, "Gürültü nedeniyle çıktık. Çınar ağacının devrildiğini gördüm. Taksinin üzerine devrilmiş. Köşede bulunan araçta da hasar vardı. Gördüğümüz kadarıyla yaralanan olmadı. Su borusu patlamış onun haricinde bişey yoktu" diye konuştu.