THY Kabin Amiri Kuzey Marmara Otoyolu'nda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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THY Kabin Amiri Kuzey Marmara Otoyolu'nda Hayatını Kaybetti

THY Kabin Amiri Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Hayatını Kaybetti

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün Türk Hava Yolları (THY) kabin amiri Onur Aykanat olduğu belirlendi. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

27.08.2024 23:37
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İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün THY kabin amiri Onur Aykanat olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımında gerçekleşmişti. İddiaya göre, Onur Aykanat yönetiminde olan 34 KNG 853 plakalı motosiklet, yolda seyir halinde olduğu esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak başka bir otomobille çarpıştıktan sonra bariyerlere çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Onur Aykanat motosikletten düşerek yaşamını yitirmişti.

Yaşanan kazaya ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı. Feci kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücünün THY kabin amiri Onur Aykanat olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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