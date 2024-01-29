THY uçağına yıldırım isabet etti! Acil inişe geçti

İstanbul'dan Antalya'ya sefer yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağına yıldırım isabet etti. Kalkışından kısa bir süre sonra yıldırımın isabet ettiği uçak tekrar İstanbul'a iniş yaptı.

KISA BİR SÜRE İSTANBUL'A GERİ DÖNDÜ

Saat 09.25'te İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaparak Antalya'ya havalanan THY'nin TK-2408 sefer sayılı TC-JHK kuyruk tescilli uçağına kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Uçağın pilotu, yaşanan durumla ilgili İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek geri döneceğini bildirdi.

Uçak saat 10.16'da İstanbul Havalimanı'na sorunsuz olarak inişini gerçekleştirdi. Uçak, teknik ekip tarafından incelemeye alındı.