 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
THY uçağına yıldırım isabet etti! Acil inişe geçti - Son Dakika
Üye Girişi

THY uçağına yıldırım isabet etti! Acil inişe geçti

Antalya seferini yapmak üzere kalkış yapan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağına yıldırım isabet etti. Pilot, olayın ardından geri dönme kararı alarak İstanbul Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. Uçak, teknik ekip tarafından incelenmek üzere alındı.

THY uçağına yıldırım isabet etti! Acil inişe geçti
29.01.2024 - 11:39,  Güncelleme: 11:49
Abone Ol

İstanbul'dan Antalya'ya sefer yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağına yıldırım isabet etti. Kalkışından kısa bir süre sonra yıldırımın isabet ettiği uçak tekrar İstanbul'a iniş yaptı.

KISA BİR SÜRE İSTANBUL'A GERİ DÖNDÜ

Saat 09.25'te İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaparak Antalya'ya havalanan THY'nin TK-2408 sefer sayılı TC-JHK kuyruk tescilli uçağına kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Uçağın pilotu, yaşanan durumla ilgili İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek geri döneceğini bildirdi.

Uçak saat 10.16'da İstanbul Havalimanı'na sorunsuz olarak inişini gerçekleştirdi. Uçak, teknik ekip tarafından incelemeye alındı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları, Yıldırım, Antalya, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa THY uçağına yıldırım isabet etti! Acil inişe geçti - Son Dakika


13:26
Kilisedeki saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 51'e yükseldi! Polonya plakalı araç kullanmışlar Kilisedeki saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 51'e yükseldi! Polonya plakalı araç kullanmışlar
13:16
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile resmi sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile resmi sözleşme imzaladı
13:12
Türk Eczacıları Birliği: Yabancı bir ilaç firması epilepsi, alzheimer ve migren hastalarının kullandığı ilaçların satışını durdurdu Türk Eczacıları Birliği: Yabancı bir ilaç firması epilepsi, alzheimer ve migren hastalarının kullandığı ilaçların satışını durdurdu
13:06
Juventus'un hocası Allegri'den Kenan Yıldız için şok sözler Juventus'un hocası Allegri'den Kenan Yıldız için şok sözler
12:52
Dünyanın en büyük yolcu gemisi 'Icon of the Seas' ilk yolculuğuna çıktı Dünyanın en büyük yolcu gemisi 'Icon of the Seas' ilk yolculuğuna çıktı
12:34
Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı İstanbul'da Hizmete Açıldı Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı İstanbul'da Hizmete Açıldı
12:21
Bakanlık kamu alacaklarının tahsiline başladı Bakanlık kamu alacaklarının tahsiline başladı
12:01
Volkan Konak resti çekti: Bu siyaset korosunda şarkı söylemem, ben yokum Volkan Konak resti çekti: Bu siyaset korosunda şarkı söylemem, ben yokum

Son Dakika
13:26 Kilisedeki saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 51'e yükseldi! Polonya plakalı araç kullanmışlar
13:16 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile resmi sözleşme imzaladı
13:12 Türk Eczacıları Birliği: Yabancı bir ilaç firması epilepsi, alzheimer ve migren hastalarının kullandığı ilaçların satışını durdurdu
13:06 Juventus'un hocası Allegri'den Kenan Yıldız için şok sözler
12:52 Dünyanın en büyük yolcu gemisi 'Icon of the Seas' ilk yolculuğuna çıktı
12:34 Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı İstanbul'da Hizmete Açıldı
12:21 Bakanlık kamu alacaklarının tahsiline başladı
12:01 Volkan Konak resti çekti: Bu siyaset korosunda şarkı söylemem, ben yokum
12:01 Eskişehir'de sular durulmuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kente geldiği gün il başkanı görevden alındı
11:40 Dağdan kopan kaya parçası kamyonetin ön camından girdi! Sürücü hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2024 13:49:52. #1.12#
SON DAKİKA: THY uçağına yıldırım isabet etti! Acil inişe geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement