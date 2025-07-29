Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Antalya seferini yapan yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı.
Uçak, Antalya Havalimanı'na iner inmez yolcularını acil tahliye etti. Yolcuların, acil tahliye kaydırağından uçağı terk ettiği görüldü.
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "TK2430 sefer sayılı İstanbul–Antalya uçuşunu gerçekleştiren TC-LKF tescilli Boeing 777 uçağımızın piste normal iniş yapması akabinde taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine dumana müdahale eden itfaiye ekiplerinin (ARFF) tavsiyesi doğrultusunda tedbiren slide açılarak yolcu tahliyesi yapılmıştır.
Yolcularımızın tahliyesi vakitlice gerçekleştirilmiş, herhangi bir yaralanma olmamıştır. İlgili seferin dönüş uçuşu için ilâve sefer planlanmış olup, uçağın teknik incelemeleri yetkili ekiplerimizce başlatılmıştır. İlk incelemede dumanın hidrolik borusunda oluşan teknik bir arızadan kaynaklandığı görülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Son Dakika › 3.Sayfa › THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular acil tahliye edildi - Son Dakika
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