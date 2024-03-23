Ticaret Bakanlığı Operasyonlarında 90 Milyon TL Değerinde Kaçak Oto Parçası Ele Geçirildi

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin Kocaeli'de gerçekleştirdiği 2 ayrı operasyonda yaklaşık 90 milyon TL değerinde kaçak oto parçası ele geçirdi. Ticaret Bakanlığı ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yılın ilk çeyreğinde ele geçirilen kaçak altınların değerinin ise 700 milyon TL'yi bulduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul, Kırklareli, Edirne ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 114 milyon TL olan 109 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kocaeli'de gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda yaklaşık 90 milyon TL değerinde kaçak oto parçası, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda ise yaklaşık 10 milyon 500 bin TL değerinde muhtelif kaçak eşya ele geçirildi. Pendik Limanı'nda kerestelerin içerisine gizlenmiş binlerce kaçak sigara yakalanırken yılın ilk çeyreğinde geçirilen kaçak altınların değerinin ise 700 milyon TL'yi bulduğu açıklandı.

Sosyal medya hesabından yakalanan ürünlerle ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanlığı, paylaştığı görüntülerde ise külçe altınların ayakkabının içine saklanması dikkat çekti. - KOCAELİ