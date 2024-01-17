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Ticari taksi ile kafa kafaya çarpışan otomobil hurda yığınına döndü: 1 yaralı - Son Dakika
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Ticari taksi ile kafa kafaya çarpışan otomobil hurda yığınına döndü: 1 yaralı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana gelen kazada, ticari taksi ile kafa kafaya çarpışan Tofaş otomobil hurdaya döndü. Kazada bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı. Araçlar kullanılamaz hale geldi ve inceleme başlatıldı.

Ticari taksi ile kafa kafaya çarpışan otomobil hurda yığınına döndü: 1 yaralı
17.01.2024 - 19:50,
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Ticari taksi ile kafa kafaya çarpışan otomobil hurda yığınına döndü: 1 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde ticari taksi ile kafa kafaya çarpışan Tofaş otomobil hurdaya döndü. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. idaresindeki 06 HAG 58 plakalı Tofaş marka otomobil ile E.Ş.'nin kullandığı 71 T 0125 plakalı Hyundai marka ticari taksi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde kafa kafaya çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ticari taksideki yolcu, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kullanılmaz hale gelen iki aracında sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu. Polis ekiplerince, kaza alanında yapılan incelemenin ardından araçlar, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ticari taksi ile kafa kafaya çarpışan otomobil hurda yığınına döndü: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ticari taksi ile kafa kafaya çarpışan otomobil hurda yığınına döndü: 1 yaralı - Son Dakika
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