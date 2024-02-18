Ticari taksi sürücüsü motosiklet sürücüsüne ateş ederek yaraladı - Son Dakika
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Ticari taksi sürücüsü motosiklet sürücüsüne ateş ederek yaraladı

Ticari taksi sürücüsü motosiklet sürücüsüne ateş ederek yaraladı

Antalya'da ticari taksi ve motosiklet sürücüsü arasında yaşanan yol verme tartışmasında ticari taksi sürücüsü motosiklet sürücüsüne tabanca ile ateş ederek yaraladı. Olay sonucunda yaralanan genç hastaneye kaldırıldı ve şüpheli gözaltına alındı.

18.02.2024 22:38  Güncelleme: 22:40
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Ticari taksi ve motosiklet sürücüsü arasındaki tartışmada kan aktı: 1 yaralı

Ticari taksi sürücüsü motosiklet sürücüsüne tabanca ile ateş ederek yaralandı

ANTALYA - Antalya'da ticari taksi ve motosiklet sürücüsü arasında yaşanan yol verme tartışmasında kan aktı. Olayda ticari taksi sürücüsü motosiklet sürücüsüne tabanca ile ateş ederek karın bölgesinden çeşitli yerlerinden yaralandı. Şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Barbaros Mahallesi Kocatepe Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; tarihi Kaleiçi bölgesine turist getiren 07 T 0261 plakalı ticari taksi sürüşücü Sinan N. ile sokak üzerinden geçmekte olan 07 BJU 729 plakalı motosikletin sürücüsü İsa K. arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Yaşanan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ticari taksinin sürücü kapısının camının da kırıldığı görüldü. Bu sırada ticari taksi sürücüsü yanında bulunan beylik tabancasını ateşledi. Tabancadan çıkan iki kurşun motosiklet sürücüsünün karın bölgesine isabet ederek yaraladı. Acı içerisinde yerde yatan genci görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk kontrolü sağlık ekipleri tarafından olay yerinden yapılan yaralı genç, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri ticari taksi sürücüsünü olay yerinde gözaltına aldı. Tabancaya ise el konuldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İHA

Antalya, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ticari taksi sürücüsü motosiklet sürücüsüne ateş ederek yaraladı - Son Dakika

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