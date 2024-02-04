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Ticari Taksilerde Güvenlik Önlemleri Artırılmalıdır - Son Dakika
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Ticari Taksilerde Güvenlik Önlemleri Artırılmalıdır

Ticari Taksilerde Güvenlik Önlemleri Artırılmalıdır

Bilecik Aktif Taksiciler ve Taksi Dolmuşçuları Derneği Başkanı Ramazan Çetin, ticari taksilerde yaşanan gasp, yaralama ve cinayet olaylarını kınayarak, taksilerde güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi. Başkan Çetin, son zamanlarda yaşanan bir cinayet olayını örnek göstererek, taksicilerin gece gündüz çalışarak ailelerine para götürdüğünü ve canla başla mücadele ettiğini belirtti. Ticari taksilerde yaşanan bu tür olayların şiddetle kınandığını ve güvenlik önlemlerinin maksimum seviyeye çıkarılmasının temenni edildiğini ifade etti.

04.02.2024 14:37
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Bilecik Aktif Taksiciler ve Taksi Dolmuşçuları Derneği Başkanı Ramazan Çetin, ticari taksiler de yaşanan gasp, yaralama ve cinayet olaylarını şiddetle kınadıklarını belirterek taksilerde güvenlik önlemlerinin maksimum seviyeye çıkmasını istedi.

Son zamanlarda ticari taksilerde yaşanan gasp, yaralama ve cinayet olaylar ile ilgili açıklama yapan Başkan Ramazan Çetin, "Geçtiğimiz günlerde İzmir ilimizin Gaziemir ilçesinde geçimini taksicilik ile sürdüren Oğuz Erge, evli ve iki çocuk babası abimiz gecenin geç saatlerinde yolda el eden kar maskeli art niyetli kişi tarafından sırtına 3 el mermi isabet etmesi sonucu vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Bizler evlerine 3 kuruş para götürmek için gece gündüz demeden kelle koltukta çalışan emekçi taksicileriz. Yeri gelir ailenizden bir hastayı, canımızı tehlikeye atarak hastaneye yetiştirmeye, yeri gelir tren garına otobüs terminaline, işinize yetiştirmeye çalışan canla başla mücadele eden taksici esnafız. Son zamanlarda ticari taksilerde yaşanan gasp yaralama cinayet olaylarını şiddetle kınıyoruz ve buradan ilgili birimlere sesleniyoruz. "Biz canımızı yolda bulmadık", taksilerimizin güvenlik önlemlerinin maksimum seviyeye çıkmasını temenni ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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