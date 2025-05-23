TİKA'dan Filistin'e 15 Temmuz şehitleri anısına park

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) 15 Temmuz şehitlerinin hatırasını yaşatmak için Filistin'e bir park yapmak üzere iş birliği protokolü imzaladı.

TİKA ile Filistin'in El-Bireh Belediyesi arasında, 15 Temmuz şehitlerinin hatırasını yaşatmak ve bölge halkına sosyal bir alan kazandırmak amacıyla park inşasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Ramallah'a komşu olan El-Bireh kentinde düzenlenen imza töreni, belediye hizmet binasında gerçekleştirildi. Törene Filistin Yerel Yönetimler Bakanı Dr. Sami El-Haccavi, Ramallah ve El-Bireh Valisi Dr. Laila Ghannam, El-Bireh Belediye Başkanı Ruben El-Khatib, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu ve TİKA Filistin Koordinatörü Orhan Aydın katıldı.

Yerel Yönetimler Bakanı El-Haccavi, törende yaptığı konuşmada, Filistin halkının özellikle hareket kısıtlamaları nedeniyle açık ve yeşil alanlara olan ihtiyacına dikkat çekerek, TİKA'nın desteğiyle inşa edilecek bu parkın Filistinliler için bir nefes alma alanı olacağını vurguladı.

Ramallah ve El-Bireh Valisi Ghannam ise yaptığı açıklamada, "Bu önemli projeyi hayata geçiren TİKA'ya ve Türkiye'ye gönülden teşekkür ediyorum. Bu park, işgal altındaki halkımız için moral ve huzur kaynağı olacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Çobanoğlu da konuşmasında TİKA'nın Kudüs ve Batı Şeria'daki başarılı projelerine değinerek altyapıdan eğitime kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

El-Bireh Belediye Başkan Vekili El-Khatib de Türkiye'nin Filistin halkına yönelik desteklerinin sadece maddi değil, aynı zamanda moral ve umut kaynağı olduğunu belirterek, "Bu parkın, gelecekte nice güzel anıya ev sahipliği yapmasını temenni ediyorum" dedi.

TİKA'nın desteğiyle hayata geçirilecek 15 Temmuz Şehitler Parkı'nın Filistin'de toplumsal dayanışmayı güçlendireceği, çocuklar ve aileler için güvenli bir yaşam alanı oluşturacağı düşünülüyor. - ANKARA