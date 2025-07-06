Gazeteci Timur Soykan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları sebebiyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 'tutuklama' talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Timur Soykan hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılmış, Soykan soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alınmıştı. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan Soykan, sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen Timur Soykan, savcılıktaki sorgusunun ardından 'tutuklama' talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliği'ne sevk edildi. Soykan'ın hakimlikteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Timur Soykan İçin Tutuklama Talebi - Son Dakika
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