Tır çarpan yaya hayatını kaybetti

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Gökyüzünde heyecanlandıran an: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti

Tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

ADIYAMAN - Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu Fuar Alanı Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mustafa Küçük'e (72), sürücüsü öğrenilemeyen 02 ACE 002 plakalı tır çarptı. Tırın çarpması sonucu ağır yaralanan Mustafa Küçük, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mustafa Küçük, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küçük'ün cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan kazaya karışan tır ise jandarma ekiplerince yapılan inlemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattıldı.