Tır ile tarım aracının çarpışması sonucu sürücü hayatını kaybetti

Tırın altında kalan tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti
KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde Tır ile pat pat olarak bilinen tarım aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Beyşehir- Antalya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durmuş Çiftçi'nin kullandığı tarım aracı Çetmi Mahallesi yol ayrımında B.S. yönetimindeki 42 AUB 295 plakalı Tır ile çarpıştı. Kazada Tırın altında kalan tarım aracının sürücüsü yaşamını yitirdi. Durmuş Çiftçi'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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