Tır Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tır Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Geniş Video İzle

İzmir Menemen'de kontrolünü kaybeden tır karşı şeride geçip 3 araca çarpması sonucu kaza oldu.

18.02.2025 09:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kontrolünü kaybeden tır karşı şeride böyle geçti: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği tır, karşı şeride geçip 3 araca birden çarptı. Meydana gelen kazada karşı şeride geçen tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, kazaya karışan bir araç sürücüsü de yaralandı.

Kaza bugün saat 16.30 sıralarında, İzmir - Çanakkale Yolu Camiikebir Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Aliağa istikametine seyir halinde olan Mustafa Güzel idaresindeki 35 HD 4783 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu karşı şeride geçti. Bu esnada tır, Menemen istikametine seyir halinde olan M.M. idaresindeki 20 ALP 575 plakalı tıra, daha sonra İ.K. idaresindeki 35 BNU 052 plakalı kamyonete ve ardından S.K. idaresindeki 35 RP 316 plakalı tıra çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde yaşamını yitirdi

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemlerini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, karşı şeride geçip 3 araca çarpan tırın sürücüsü Mustafa Güzel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Güzel'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlardan sürücü S.K. ise kazada hafif yaralanarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan meydana gelen kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde bir tırın karşı şeride geçtiği, arkasından çarpan tırın da dengesini kaybedip şarampole yuvarlanıp devrildiği anlar yer aldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Menemen, Ulaşım, İzmir, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tır Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:47 Ordu’da üç ilçede birden kıyıya variller vurdu, ekipler alarma geçti Ordu'da üç ilçede birden kıyıya variller vurdu, ekipler alarma geçti
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
09:19 Honda ve Nissan’ın birleşmesi yeniden gündeme geldi Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi
09:08 51 ilde PKKKCK operasyonları 282 şüpheli yakalandı 51 ilde PKK/KCK operasyonları! 282 şüpheli yakalandı
09:04 Osimhen’den Fenerbahçe’ye gözdağı: Çekinmiyoruz Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz
08:45 Altın rekora yaklaşıyor Güne hareketli başladı Altın rekora yaklaşıyor! Güne hareketli başladı
08:41 Kastamonu’da yurdun 8’inci katından düşen genç hayatını kaybetti Kastamonu'da yurdun 8'inci katından düşen genç hayatını kaybetti
08:32 Osimhen’in pozisyonunda devam kararı doğru mu Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 21:38:17. #1.13#
SON DAKİKA: Tır Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.