Tır Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

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Kontrolünü kaybeden tır karşı şeride böyle geçti: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği tır, karşı şeride geçip 3 araca birden çarptı. Meydana gelen kazada karşı şeride geçen tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, kazaya karışan bir araç sürücüsü de yaralandı.

Kaza bugün saat 16.30 sıralarında, İzmir - Çanakkale Yolu Camiikebir Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Aliağa istikametine seyir halinde olan Mustafa Güzel idaresindeki 35 HD 4783 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu karşı şeride geçti. Bu esnada tır, Menemen istikametine seyir halinde olan M.M. idaresindeki 20 ALP 575 plakalı tıra, daha sonra İ.K. idaresindeki 35 BNU 052 plakalı kamyonete ve ardından S.K. idaresindeki 35 RP 316 plakalı tıra çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde yaşamını yitirdi

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemlerini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, karşı şeride geçip 3 araca çarpan tırın sürücüsü Mustafa Güzel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Güzel'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlardan sürücü S.K. ise kazada hafif yaralanarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan meydana gelen kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde bir tırın karşı şeride geçtiği, arkasından çarpan tırın da dengesini kaybedip şarampole yuvarlanıp devrildiği anlar yer aldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.