Tır Kazasında 29 Angus Hayvan Kayboldu

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tırın devrilmesi sonucu 29 adet angus cinsi büyükbaş hayvan kayboldu.

Olay, Karapınar ilçesi Kesmez Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 33 D 4201 plakalı tır, İskenderun'dan yüklediği 29 büyükbaş angus cinsi hayvanı Balıkesir'e götürmek üzere yola çıktı. Yolun yağış nedeniyle kayganlaşması sonucu tır kontrolden çıkarak Kesmez Mahallesi mevkiinde devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü M.D. kazayı yara almadan atlatırken, tırın dorsesinde bulunan 29 büyükbaş hayvan çevredeki boş arazilere kaçtı. Kazanın ardından sürücü M.D. kaçan hayvanları bulmak için seferber olurken, mahalle sakinleri de sürücüye destek verdi. Kazadan yara almadan kurtulan M.D., yaşadığı panik nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA