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Tır, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Tır, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada tır, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

10.01.2024 - 19:06,  Güncelleme: 19:06
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Tır, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 3 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada tır, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Ankara'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Ali O. yönetimindeki 59 AEL 780 plakalı tır, İnegöl girişindeki ışıklı kavşakta bekleyen sürücü Süleyman A. yönetimindeki 34 FPS 392 plakalı hafif ticari otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari otomobil savruldu.

Kaza sonucu hafif ticari otomobilde bulunan yolcular Fatma K.(50), İsmail A.ve Kerem A.yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Tır, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 3 yaralı
Kaynak: İHA
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