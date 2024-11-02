Tır, Konteyner Kent Levhasını Sökerek Geçti

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Adıyaman'da tırın altından geçmeye çalıştığı konteyner kent levhası yerinden söküldü.

Adıyaman merkez Örenli Mevkiinde bulunan K-6 Konteyner kent içerisinden çıkış yapmaya çalışan bir tır sürücüsü, tırın yüksekliğini hesaplamayarak konteyner kent giriş ve çıkış levhasına takıldı. Levhayı yerinden söken tır, vatandaşların uyarısıyla durdu. Levha görevlilerin yardımıyla tır üzerinden alındı. Levhanın kaldırılması sonrası tır yoluna devam etti. - ADIYAMAN