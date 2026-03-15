Tır Şoförü Hüseyin Fırat, Füze Saldırısında Hayatını Kaybetti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.03.2026 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hüseyin Fırat, İran'da füze isabetiyle hayatını kaybederken, babası tırını görüntüledi.

Afganistan dönüşünde İran'ın Tebriz şehrinde tırına füzenin şarapnel parçasının isabet etmesiyle hayatını kaybeden Hataylı tır şoförü Hüseyin Fırat'a mezar olan tırı görüntülendi. Ölen evladının ayakkabılarını yanında taşıyan baba tarafından kayda alınan görüntülerde; füzenin deldiği asfalt yol dikkat çekerken şarapnel parçasının tırda açtığı hasar görüldü.

Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi'nde yaşayan 29 yaşındaki Hüseyin Fırat, askerlik mesleğini bıraktıktan sonra baba mesleği olan tır şoförlüğünü sürdürerek ekmek parasını kazanıyordu. İstanbul'dan aldığı yükle Afganistan'a doğru yola çıkan Fırat, dönüş yolunda İran'ın Tebriz şehrine geldiği esnada düşen füzenin şarapnel parçalarının tıra isabet etmesiyle ağır yaralandı. Ağır yaralanan tır şoförü Fırat, İran'ın Zencan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Fırat, İran'da hastanede 6 gün süren hayat mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Fırat'ın cenazesi diplomatik işlemlerin ardından İran'dan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde baba ocağına getirildi ve 13 Mart Cuma günü Mezarlık Kompleksi'nde göz yaşları içerisinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Füzenin isabet ettiği anda evladının aracının önünde tırıyla seyir halinde olan baba Coşkun Fırat, bombanın isabet ettiği yolu ve şarapnel parçasının isabet etmesiyle yoldan çıkan tırı görüntüledi. Görüntülerde; füzenin isabet etmesiyle yolun delindiği görülürken, tırın kontrolden çıkarak yol kenarına uçtuğu görüldü ve şarapnel parçasının tırı delerek ilerlediği görüldü. Kayda aldığı görüntüde evladının ayakkabısını da yanında taşıyan baba Fırat'ın evladını ilk bulduğu yeri gösterdiği anlarsa yürekleri burktu. - HATAY

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, İran, Olay, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 10:46:09. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.