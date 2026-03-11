Tır Şoförü İran'da Füze Saldırısında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tır Şoförü İran'da Füze Saldırısında Hayatını Kaybetti

Tır Şoförü İran\'da Füze Saldırısında Hayatını Kaybetti
11.03.2026 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hüseyin Fırat, İran'da füze saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi için yardım bekleniyor.

Afganistan dönüşünde İran'ın Tebriz şehrinde tırına füzenin şarapnel parçasının isabet etmesiyle hayatını kaybeden Hataylı tır şoförü Hüseyin Fırat'ın yakınları, cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için yetkililerden destek bekliyor. Fırat'ın akrabası Cuma Karakılınç, Amerika ve İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını kınayarak hastanenin bile saldırıya uğradığını söyledi.

Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi'nde yaşayan 29 yaşındaki Hüseyin Fırat, Askerlik mesleğini bıraktıktan sonra baba mesleği olan tır şoförlüğünü sürdürerek yaşamını ekmek parasını kazanıyordu. İstanbul'dan aldığı yükle Afganistan'a doğru yola çıkan Fırat, dönüş yolunda İran'ın Tebriz şehrine geldiği esnada düşen füzenin şarapnel parçalarının tıra isabet etmesiyle ağır yaralandı. Ağır yaralanan tır şoförü Fırat, İran'ın Zincan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Fırat, İran'da hastanede 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek öldü. Fırat'ın yakınlarıysa yakınları cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için yetkililerden destek beklediklerini söylediler.

Afganistan'a yük bıraktıktan sonra aynı mesleği yaptığı babasıyla birlikte Türkiye'ye dönerken Hüseyin Fırat'ın tırına İran'da şarapnel parçası isabet ettiğini söyleyen Cuma Karakılınç, "Hüseyin kardeşimiz tır şoförü. İstanbul'dan yükünü alıp, Afganistan'a götürüyor. Afganistan'dan yükünü bıraktıktan sonra dönüş yolunda İran'da geçerken Amerika ve İsrail'in attığı füzenin şarapnel parçaları tıra isabet ediyor. Kendisi ağır yaralanıyor ve hastaneye kaldırıyorlar. Hastanede ilk müdahaleler yapılıyor ve kaldığı hastane tekrar bombalanıyor. Ameliyat oldu ve yaklaşık 1 haftadır İran'da hastanedeydi ve Türkiye'ye gelemedi. Sabaha doğru da kardeşimiz vefat etti" dedi.

"Cenazenin Türkiye'ye gelmesi için yetkililerden destek bekliyoruz"

Amerika ve İsrail'in sivillere saldırı gerçekleştirdiğini söyleyen Karakılınç, "Cenazesini getirmek için uğraşıyorlar, otopsi yapılması gerekiyormuş ve orada nevruz bayramı varmış. Bir an önce yeğenimizin cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyoruz. Cenazenin Türkiye'ye gelmesi için yetkililerden destek bekliyoruz. Amerika ve İsrail hastaneleri bile bombalıyor, insaf kalmamış. Nükleer tesisleri bombalayacağız diye Türk tırcıları bombalıyorlar. Kardeşimizde burada mağdur oldu ve vefat etti" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Afganistan, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Türkiye, Tebriz, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tır Şoförü İran'da Füze Saldırısında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran: İsrail’in Beyrut’taki saldırısında 4 İranlı diplomat hayatını kaybetti İran: İsrail'in Beyrut'taki saldırısında 4 İranlı diplomat hayatını kaybetti
Yaşlı adam metruk binada darp edilerek öldürülmüş halde bulundu Yaşlı adam metruk binada darp edilerek öldürülmüş halde bulundu
Galatasaray taraftarını maç sonunda korkutan görüntü Galatasaray taraftarını maç sonunda korkutan görüntü
ABD’li Senatör: İran’a asker gönderme yolunda ilerliyoruz ABD'li Senatör: İran'a asker gönderme yolunda ilerliyoruz
Yaren leyleğin eşi Nazlı da yuvasına döndü Yaren leyleğin eşi Nazlı da yuvasına döndü
Gecenin kahramanı Lemina galibiyete rağmen mutsuz İşte sebebi Gecenin kahramanı Lemina galibiyete rağmen mutsuz! İşte sebebi

19:55
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü
19:40
İran cephesinden Trump’ı küplere bindirecek sözler
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
18:27
ABD, Irak’ın Musul şehrini vurdu
ABD, Irak'ın Musul şehrini vurdu
18:11
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
17:18
Trump: İran’da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
17:17
Gazze’de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ’’açız’’ diyerek yardım istedi
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ''açız'' diyerek yardım istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 20:07:50. #7.13#
SON DAKİKA: Tır Şoförü İran'da Füze Saldırısında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.