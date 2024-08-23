Tır şoförü muayene istasyonunda çılgına döndü - Son Dakika
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Tır şoförü muayene istasyonunda çılgına döndü

Tır şoförü muayene istasyonunda çılgına döndü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki TÜVTÜRK Tekirdağ Çorlu Tesisleri ve Araç Muayene İstasyonu'na aracını getiren tır şoförü, kusur bulunduğu gerekçesiyle muayeneden geçemediğini duyunca çılgına döndü.

23.08.2024 09:17
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki TÜVTÜRK Tekirdağ Çorlu Tesisleri ve Araç Muayene İstasyonu'na aracını getiren tır şoförü, kusur bulunduğu gerekçesiyle muayeneden geçemediğini duyunca çılgına döndü.

Çerkezköy yolu üzeri Velimeşe OSB Mahallesi 207. ve 208. sokakları üzerinde bulunan TÜVTÜRK Tekirdağ Çorlu Tesisleri ve Araç Muayene İstasyonu'nda geçtiğimiz gün tartışma yaşandı. İddiaya göre, muayeneye getirilen bir tır, reflektörlerdeki renk uyuşmazlığı nedeniyle kusurlu bulunduğu söylendi. Bu durumda muayeneden geçirilmeyeceğinin ve eksikliklerini gidermesi istenen tır şoförü sinirlendi.

Görevlilere tepki gösteren tır şoförü, "Buraya polis çağırın hemen gelsin. Şimdi burada canlı yayın yapacağım. Bana kırmızı denilmişti, kırmızı yaptım, şimdi bana beyaz yapın deniliyor, böyle bir duruma sinirlenmemek elde değil" dedi.

Bu kez sürücünün aracını çekmeyeceğini söylemesi üzerine başlayan kriz, 10 dakikalık tartışmayla birlikte diyalogların ardından çözüme kavuşturuldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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