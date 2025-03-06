Tır Şoförü Tartıştığı Sürücünün Üzerine Sürdü - Son Dakika
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Tır Şoförü Tartıştığı Sürücünün Üzerine Sürdü

Tır Şoförü Tartıştığı Sürücünün Üzerine Sürdü

E-5'te tır şoförü, yol verme tartışmasında sürücünün üzerine sürüp tacizde bulundu.

06.03.2025 10:36
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E-5 Karayolu Esenyurt mevkinde bir tır şoförü, yol verme nedeniyle tartıştığı araç sürücüsünün üzerine sürdü. Kendisinin video çektiğini gördüğünde ise el hareketi yapan tır şoförü, trafik tacizine devam etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü E-5 Karayolu Esenyurt mevkinde yaşandı. İddiaya göre yol verme nedeniyle bir tır şoförü ile araç sürücüsü arasında sözlü tartışma çıktı. Tır şoförü, seyir halindeki araç sürücüsünün üzerine sürerken, araç sürücüsü zor anlar yaşadı. Uzun süre devam eden tartışmada ise kendinin videosunun çekildiğini fark eden tır şoförü ise öfkelenerek küfürler edip el hareketi çekti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tır Şoförü Tartıştığı Sürücünün Üzerine Sürdü - Son Dakika

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