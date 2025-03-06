Tır Şoförünün Seyir Halindeki Aracın Üzerine Sürmesi Kamerada

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Tır şoförü tartıştığı adamın üzerine sürdü, el hareketi çekti: O anlar kamerada

İSTANBUL - E-5 Karayolu Esenyurt mevkiinde bir tır şoförü, yol verme nedeniyle tartıştığı araç sürücüsünün üzerine sürdü. Kendisinin video çektiğini gördüğünde ise el hareketi yapan tır şoförü, trafik tacizine devam etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü E-5 Karayolu Esenyurt mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, yol verme nedeniyle bir tır şoförü ile araç sürücüsü arasında sözlü tartışma çıktı. Tır şoförü, seyir halindeki araç sürücüsünün üzerine sürerken, araç sürücüsü zor anlar yaşadı. Uzun süre devam eden tartışmada ise kendinin videosunun çekildiğini fark eden tır şoförü ise öfkelenerek küfürler edip el hareketi çekti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.