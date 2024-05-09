Tır şoförünün ustalığı faciayı önledi, o anlar kamerada - Son Dakika
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Tır şoförünün ustalığı faciayı önledi, o anlar kamerada

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir tır sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkan aracını yol kenarındaki araçların arasına dalacağı esnada durdurmayı başardı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı ve izleyenleri gergin anlar yaşattı.

09.05.2024 11:43  Güncelleme: 11:45
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Tır şoförünün ustalığı faciayı önledi, o anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, kontrolden çıktı. Tır sürücüsü, dikkati ve kabiliyetiyle aracı yol kenarındaki araçların arasına dalacağı esnada durdurmayı başardı.

Kaza, İskenderun - Payas karayolu Denizciler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 47 FZ 766 plakalı Mercedes Benz marka dorseli tır, karayolunda ilerlediği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Eşya yüklü tır, yol kenarındaki araçların arasına dalacağı esnada sürücüsünün kabiliyetiyle durabildi. Oto galerici olduğu öğrenilen iş yerinde yaşanacak olası bir faciaya ramak kaldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İzleyenleri gergin anlar yaşatan görüntüler, saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

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