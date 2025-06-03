Tır Sürücüsünün Motosikletlilere Saldırısı Kamerada - Son Dakika
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Tır Sürücüsünün Motosikletlilere Saldırısı Kamerada

03.06.2025 15:57
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Antalya'da tır sürücüsü, motosikletlilerin üzerine defalarca sürerek tehlikeli anlar yaşattı.

Trafikte tehlikeli anlar kamerada: Tonlarca ağırlığındaki tırı motosikletlilerin üzerine sürdü

Tır sürücüsü motosikletlileri defalarca ölümle burun buruna getirdi

Korna çalınmasına sinirlendi, kendisini sollamak isteyen motosikletlilerin üzerine sürdü

ANTALYA - Antalya'da trafikte kendisine korna çalan motosiklet sürücülerinin üzerine kıran ve defalarca ölümle burun buruna getiren tır sürücüsünün görüntüleri motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücülerinden Ertuğ Kırcal o anları "40 tonluk aracını üzerimize sürdü, ölümden döndük" diyerek anlattı.Motosiklet sürücüleri jandarmaya giderek sürücü hakkında şikayetçi oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Taşağıl mevkiinde önceki gün meydana gelen olayda Antalya'ya doğru seyir halindeki 6 kişilik motosikletli grup önlerinde aynı yöne seyir halindeki 42 plakalı tırı sollamak istedi. Bu sırada yol müsait olmasına rağmen sola kıran tır sürücüsünü motosikletli grup korna çalarak uyardı. Motosikletlilerin korna çalmasına sinirlenin trafik magandasıyol boyunca kendisini geçmek isteyen motosiklet sürücülerinin üzerine defalarca direksiyon kırarak ölümle burun buruna gelmelerine sebep oldu. Motosiklet sürücülerinin adeta hayatına kast eden tır sürücüsünün insanların hayatını hiçe saydığı o anların görüntüsü kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde korna çalınmasına öfkelenen tır sürücüsünün bilinçli olarak motosikletlilerin üzerine aracını sürerek kazaya davetiye çıkardığı görüldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çok sayıda vatandaş ve motosiklet sürücüsü tır şoförüne tepki gösterdi.

"Ölümden döndük"

Olay anında kamyon sürücüsünün tonlarca ağırlıktaki aracı üzerlerine sürmesi nedeniyle ölümle burun buruna gelen motosiklet sürücülerinden Ertuğ Kırcal, jandarmaya giderek sürücü hakkında şikayetçi olduklarını ve ifade verdiklerini belirterek, "Pazar günü 6 arkadaş güvel keyifli bir sürüş yaparken İbradı'dan Antalya'ya dönüşte Manavgat Taşağıl mevkiinde kötü bir olay yaşadık. Bir tır şoförü şerit değiştirmemesi gereken, düz çizgi olan bir yolda şerit değiştirmeye kalktı ve bizim bulunduğumuz şeride geçmeye kalktı. Bir şekilde yavaşlayıp durduk. Sonra yanına yanaştığımızda neden böyle yapıyorsun tarzında hareket yaptığımızda kendisi bilerek ve isteyerek canice hislerle 40 tonluk aracını üzerimize sürdü. Ölümden döndük, ekipteki arkadaşlarımızdan birinin kask kamerasının kaydettiği görüntüler her şeyi gösteriyor. Amacımız sesimizi duyurup böyle bir şeyin bir daha yaşanmamasını sağlamak. İnşallah böyle bir şey ne bizim ne de başkasının başına gelmez" dedi.

Kaynak: İHA

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