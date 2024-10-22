Kocaeli- İstanbul sınırında virajı alamayan tırın dorsesinde taşıdığı yükler yola saçıldı.
Çayırova- Tuzla Şifa Mahallesi sınırındaki Ali Haydarefendi Caddesi ile Çiftlik Caddesi'nin kesiştiği noktada, virajı dönerken kontrolden çıkan tırın taşıdığı yüklü malzemeler yola düştü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kaza maddi hasarla atlatıldı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tır Virajda Kontrolden Çıktı - Son Dakika
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