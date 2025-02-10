Tır Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

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Tır alev topuna döndü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde park halindeyken alev alan tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Ulaş OSB Mahallesi 203. Sokak üzerinde meydana geldi. Geri dönüşüm tesisine yük almak için getirilen tır sürücüsü tarafından park edildi. Bir süre sonra tırın kabin bölgesi henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Motor ve kabini saran yangın sonrası tır hurda yığınına döndü.

Yangın sonrası araç sürücüsü Rıza Yücel gözyaşlarına hakim olamadı.