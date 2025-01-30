Tıra Çarpan Otomobilde 2 Yaralı

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Otomobil, Mercedes marka tıra ok gibi saplandı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Yalova-Bursa Karayolu Orhangazi çıkışında meydana gelen trafik kazasında otomobil önünde seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Yalova-Bursa Karayolu Çeltikçi altı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi'den Bursa istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücüsü belirlenemeyen 16 MDM 97 plakalı otomobil önünde seyir halinde olan Sefer O. idaresindeki 67 SBG 757 plakalı çelik rulo yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan P.A. ile F.T. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan P.A. ile F.T. burada tedavi altına alındı. Yaralı iki gencin hayatı tehlikesinin bulunmadığı belirlenirken, polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.