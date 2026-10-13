Tiran'da öğrenci eylemine polis müdahale etti, 23 kişi gözaltına alındı.

Arnavutluk'ta öğrenciler, başkent Tiran'daki Eğitim Bakanlığı önünde protesto düzenledi. Protesto sırasında polis ve öğrenciler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Fransa'da başlayan öğrenci protestoları bir ülkeye daha sıçradı. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da öğrenciler, üniversitelerin durumu, yüksek eğitim masrafları, finansal desteklerin azlığı ve işsizlik nedeniyle sokağa indi.

Eğitim Bakanlığı önünde toplanan öğrenciler, bakanlık binasına tuğla ve beton bloklar fırlattı. Göstericiler, binanın dış çitlerine zarar vererek avluya girmek amacıyla giriş kapısını da tahrip etti. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Öğrenciler birçok noktada ateş yaktı

Protestonun ilerleyen saatlerinde gerilimin artmasıyla bazı göstericiler, çevredeki sokaklarda birçok noktada ateş yaktı. Bazı göstericiler, sokaklardan birinde bir iş yerine girerek içerideki mobilyaları dışarı çıkardı ve sokağın ortasında ateşe verdi.

Protestoda 23 gözaltı

Göstericiler polise de molotof kokteyli, taş ve sert cisimler atarken, Arnavutluk basınında olaylarda altı polis memuru ve bir basın mensubunun yaralandığı fakat hayati tehlikelerinin bulunmadığı duyuruldu. Polis, 23 kişiyi gözaltına aldı ve şiddet eylemlerinden sorumlu olanların tespiti için inceleme başlatıldığını duyurdu.

Gösteri sırasında bazı öğrenciler de hiçbir şiddet eylemine karışmamalarına rağmen polis şiddetine maruz kaldıkları yönünde açıklamalarda bulundu. Arnavutluk'taki öğrenci gösterileri, Avrupa'da öğrenci eylemlerinin yayıldığı ve Fransa'da lise öğrencilerinin daha fazla öğretmen ve daha iyi eğitim imkanları nedeniyle haftalardır sürdürdüğü şiddetli protestolar yaşandığı bir dönemde geldi.