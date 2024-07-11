3.Sayfa

Tıraş olurken yol yapım çalışmasını izledi, gören bir daha baktı

BURSA - Bursa'da berberini ikna eden vatandaş, kaldırım üzerinde tıraş olurken yol yapım çalışmasını izledi.

Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde tıraş olan bir vatandaş, yol yapım çalışması izlemek için koltuğu dışarıya çıkardı. Berberini de ikna eden vatandaş, kaldırım üzerinde hem tıraş oldu hem de yol yapım çalışmasını izledi. O ilginç anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından kaydedildi.