Tırda 10 Kilodan Fazla Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tırın dorsesinde 10 kilodan fazla uyuşturucu ele geçirildi: 6 tutuklama

ADANA - Adana'da polis ekipleri tarafından bir tırın dorsesinde 10 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi, olayla ilgili 6 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis, Mersin Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunda şüpheli bir tırı durdurdu. Dorsesi brandayla kapatılan araçta, narkotik dedektör köpeği 'Oscar'ın tepki verdiği poşet açıldığında 10 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde uyuşturucudan haberlerinin olmadığını, yalnızca aralarında borç meselesini konuşmak üzere bir araya geldiklerini öne süren 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.