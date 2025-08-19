Tırdan Dökülen Demirler Trafiği Felç Etti

D-100 kara yolunun Kocaeli geçişinde tırdan yola dökülen demir profiller park halindeki bir otomobile, yol kenarındaki ağaçlara ve korkuluklara zarar verdi. Olay nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyir halindeki tırın kasasında bulunan demir profiller, güvenlik halatının kopması üzerine yola dökülerek, park halinde bulunan bir otomobil ile ağaçlara ve korkuluklara çarparak hasar oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve Karayolları ekibi sevk edildi.

İstanbul yönünde ulaşımın tamamen durması nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. - KOCAELİ