Tırın çarptığı araç takla attı: 2 yaralı

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Tırın çaptığı hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de kontrolsüz şekilde şerit değiştiren tırın çarptığı hafif ticari araç takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Nevşehir Çevreyolu Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kuddusi S. idaresindeki 50 ACC 640 plakalı tır, kontrolsüz bir şekilde şerit değiştirince sağ şeritte ilerleyen Mehmet Emin Y.'nin kullandığı 50 AAF 111 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çaptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada takla atan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoldan geçen vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin sorularına sürekli çelişkili cevaplar veren tır sürücüsü, "Benimle kafa kafaya gelince gaza basmaya başladı. Bir anda önümden geçmeye çalıştı" dedi. Tır sürücüsü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.