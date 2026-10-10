Tırın şarampole devrilmesiyle Elazığ-Tunceli karayolunda 1 kişi yaralandı

Tırın şarampole devrilmesiyle Elazığ-Tunceli karayolunda 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ-Tunceli karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
Elazığ'da tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Tunceli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, şarampole devrildi. Kazada, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulanslar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı.
Kaynak: İHA
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