Tırla kamyonetin çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tırla kamyonetin çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da un yüklü tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada biri yabancı uyruklu 2 kişi öldü, 1 kişide yaralandı. Kazada tırın dorsesindeki un paketleri çevreye dağıldı. Kaza sonrası savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde tır sürücüsü C.H.Y.'nin gözaltına alındığı bildirildi.

29.05.2024 21:54
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Tırla kamyonetin çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kazada tırın dorsesindeki un paketleri çevreye dağıldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da un yüklü tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada biri yabancı uyruklu 2 kişi öldü, 1 kişide yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez Köyü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.H.Y., yönetimindeki 42 DFB 18 plakalı tır kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 42 EDD 03 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan yabancı uyruklu A.M., Y.B. ve bir başka yabancı uyruklu M.E.S., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, yaralılardan A.M. ve Y.B. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Çarpışmanın etkisi ile iki araç da savrularak refüje girerken, tırın dorsesindeki un paketleri ise çevreye dağıldı.

Kaza sonrası savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde tır sürücüsü C.H.Y.'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tırla kamyonetin çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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