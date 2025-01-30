Tırla Motosiklet Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

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Tırla motosiklet çarpıştı, yaşlı adam ağır yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 17: 00 sıralarında Antalya'nın Alanya ilçesi Dinek Mahallesi Dinek Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Antalya istikametinden Mersin istikametine gitmekte olan 33 AZA 521 plakalı Sametcan T'nin kullandığı MAN marka tır, 07 AFR 837 plakalı motosikletin sürücüsü Ahmet K'nin kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaşlı adam yere savruldu. Kazada, motosiklet sürücüsü Ahmet K. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet K. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsü Sametcan T. ise Saray Polis Merkezine götürüldü.

Kazaya tanıklık eden Mevlüt Şahinli "Antalya istikametin Mersin istikametine tır geliyordu. Sanırım kırmızıda geçti. Motosikletli de yandan vurunca bu kaza meydana geldi. Yaralının durumu biraz ağırdı hastaneye kaldırıldı" dedi.

Kazaya karışan tır, görevli yardımı ile motosiklet ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.