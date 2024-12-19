Tişrin Barajı Yıkılma Tehdidi Altında

3.Sayfa

Halep'in 90 kilometre doğusunda, Fırat Nehri üzerinde yer alan Tişrin Barajı ülkenin en büyük ikinci barajı olma özelliğini taşıyor. Savaş sürecinde çok zarar gören baraj yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Bölgede bulunan PKK/ YPG terör örgütü grupları Tişrin Barajı'na müdahale edilmesini engellemeye çalıştığı için barajın yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Halep'in yaklaşık 90 kilometre doğusunda, Fırat Nehri üzerinde yer alan Tişrin Barajı ülkenin ikinci en büyük barajı olarak Halep başta olmak üzere Suriye'deki birçok şehir için önemli bir baraj. Eski teknoloji ile inşa edilen Tişrin Barajı ayrıca, iç savaş ve PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki faaliyetleri nedeniyle ciddi hasar görmüş ve bakımı yapılamamış durumda. Su tahliye sisteminin etkin biçimde çalışmadığı tahmin edilen barajın faaliyetlerine sürdürebilmesi için önemli olan teknik sistemlerin arızalandığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, aralık ayının başında Tişrin Barajı'nda su seviyesinin kritik noktaya ulaştığına dair bilgiler sosyal medyada paylaşıldı. Barajın çevresine ve tünellerine yerleşmiş olan PKK/YPG'li teröristler nedeniyle durumu yerinde tespit imkanı olmadığı, gelen ekiplerin teröristler tarafından hedef alındığı öğrenildi. Tişrin Barajında su miktarı ve teknik durum tam olarak bilinemediği sadece barajda bulunan işçilerden gelen sınırlı bilgilerden durum tespiti yapıldığı bildirildi. Barajın yıkılması halinde büyük bir felaket yaşanabileceği buna karşı Türkiye'nin bazı geçici tedbirler aldığı öğrenildi. Türkiye, Fırat Nehri'ndeki barajlarından bıraktığı su miktarını Tişrin Barajı'nın ve Suriye başta olmak üzere bölgenin güvenliğinin sağlanması amacıyla azalttı. Tişrin Barajı'ndaki durum, PKK/YPG'nin bölgedeki sivil altyapıya yönelik ne denli büyük bir tehdit oluşturduğunu gösterdi. Bir felaketin yaşanmaması PKK/YPG terör örgütü üyelerinin Tişrin Barajının etrafından temizlenmesi gerektiği vurgulandı. - ANKARA